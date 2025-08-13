◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）昨夏優勝校の京都国際（京都）が昨年センバツ優勝でＶ候補の健大高崎（群馬）を下し、大会連覇に向けて好発進した。京都国際は初回。１死一、三塁で４番・清水詩太三塁手（３年）の犠打に野選が重なり１点を先制。２死一、二塁となって６番・猪股琉冴捕手（３年）が中前適時打を放ち、この回２点目をあげた。逆転を許した３回