プーチン大統領は北朝鮮の金正恩総書記と電話会談を行い、米露首脳会談をめぐり意見交換をしました。ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は12日、金正恩総書記と電話会談を行い、両国間で去年結ばれた「包括的戦略パートナーシップ条約」に基づき、あらゆる分野での協力の強化を再確認しました。その上で、「米露首脳会談を念頭に情報を共有した」ということです。一方、北朝鮮の朝鮮労働党の機関紙、「労働新聞」もプーチ