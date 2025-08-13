◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）優勝候補で昨年センバツ優勝の健大高崎（群馬）が昨夏優勝の京都国際（京都）に敗れ、初戦で姿を消した。２点ビハインドの３回。２死満塁のチャンスを作ると、５番・小堀弘晴捕手（３年）が左翼線を破る２点適時二塁打を放つなど、この回３点をあげて逆転に成功する。しかし、直後の攻撃で２死一塁から２者連続の適時打を許し