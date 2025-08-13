９日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「ジャンクプロ野球ニュース」前編が放送された。フジ「プロ野球ニュース」解説者が集い、五十嵐亮太、片岡篤史、坂口智隆、館山昌平、谷繁元信、鳥谷敬の６氏が出演。「プロ野球ニュース」本編ではニーズがないが、浜田雅功なら喜ぶ話をテーマにトーク展開された。五十嵐亮太氏はヤクルト時代を、最強助っ人ロベルト・ペタジーニ氏と２５歳年上のオルガ夫人が「自由すぎる」と