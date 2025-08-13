日本相撲協会は１３日、元幕内菀司大（ようつかさ・だい）の鈴木大司（すずき・だいし）さんが１１日午前７時頃に死去した、と発表した。５１歳。三重県松阪市出身。「療養中のところ死去」と記された。鈴木さんは１９７３年９月２５日生まれ。日大から入間川部屋に入門。１９９６年初場所で幕下付け出しでデビューし、９８年夏場所で新十両、９９年夏場所で新入幕。最高位は東前頭１１枚目。２００５年九州場所限りで引