「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）健大高崎の石垣元気投手が七回からリリーフ登板。最速１５５キロを計測するなど圧巻の球速に甲子園のスタンドがどよめいた。マウンドに上がった石垣が、１５３キロをたたき出すと聖地がどよめいた。続く４球目に１５４キロを計測。そして１死から山口の５球目に１５５キロをたたき出した。高校野球の甲子園でスピードガンが導入されてから史