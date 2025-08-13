９月１３日に開幕する陸上の世界選手権東京大会まで１３日で１カ月。女子１００メートル障害で２大会連続出場を目指す田中佑美（２６）＝富士通＝は、７月の日本選手権で初優勝したものの、参加標準記録（１２秒７３）を突破できなかった。日本で開催される一大イベントへの出場を目指して、陸上一筋１１年の日本の女王はさまざまなトレーニングを実践している。世界の頂点を争う真夏の祭典まで１カ月。２大会連続の出場を狙う