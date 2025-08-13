【山田美保子のミホコは見ていた！】メイプル超合金のカズレーザーと二階堂ふみの結婚はスポーツ紙各紙が「超電撃婚」「サプライズ婚」「推し婚」などと見出しを付け、大きく報じた。個人的にもっともしっくりきたのは「推し婚」だろうか。いや「押し婚」とも言える。とにかく、あまりにも意外な二人だったし、８年も押し続けた二階堂には驚かされた。カズレーザーは１１日、スペシャルキャスターを務める「サン！シャイン