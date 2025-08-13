ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。右肩の炎症で負傷者リスト（IL）入りするブロック・スチュワート投手（33）に言及した。スチュワートはトレード期限の7月末にツインズから移籍。ロバーツ監督が「ブルペンの強化になる。状況次第では9回を任せることにも全く問題は感じてない。それだけ彼のことを信頼している」と期待を寄せてい