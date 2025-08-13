日本テレビの河出奈都美アナウンサー（２９）が「凝り性」を存分に発揮している。入社３年目から担当する「一行ポップ」（月〜木曜、深夜０・５４）が放送５年目に突入。「大切な番組」と、番組への愛と強いこだわりを熱弁。ＳＮＳ上で大きな反響を呼んだ、特技の「千と千尋の神隠し」の湯婆婆のモノマネの秘話も明かした。ガラス張りの窓から差し込む穏やかな光に包まれ、河出アナは爽やかに「一行ポップ」への思いを語った。