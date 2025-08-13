「エンゼルス−ドジャース」（１２日、アナハイム）ドジャースのフリードマン編成本部長が試合前に取材に応じ、負傷者リスト入りしているトニー・ゴンソリン投手が右肘の手術を受けたことを発表した。右肘靱帯（じんたい）修復術で復帰までは８カ月から１０カ月の見通し。今季は絶望となっただけでなく、来季の開幕にも間に合わない状況となった。ゴンソリンは今季、４月末から先発ローテに入り、７試合に先発して３勝２敗