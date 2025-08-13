※７月に配信された記事のなかで、注目を集めた記事を再配信いたします。篠塚和典が語るイチロー後編（前編：イチローの日米野球殿堂入りを「当然のこと」と称賛自身のバッティングとの共通点とは＞＞）篠塚和典氏に聞くイチロー氏のエピソード後編では、イチロー氏がベースにしていた"篠塚モデル"のバットの特徴、第２回WBCなどについて聞いた。【篠塚とイチローモデル、バットの共通点は「先端の細さ」】――イチローさん