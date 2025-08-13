ロイター通信は１２日、ロシア軍がウクライナ東部ドネツク州の前線地帯の一部で、急激な進軍を見せたと報じた。数日間で１０キロ・メートル以上前進したとしている。１５日に予定される米露首脳会談でプーチン露政権は、ウクライナ軍に同州からの撤退を求めていると報じられており、交渉で主導権を握ろうと攻勢を強めているとみられる。戦況を分析しているウクライナの団体によると、露軍は、攻防戦を続ける同州の要衝ポクロウ