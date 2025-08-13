☆巨人―中日（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、中日＝柳中日との今カードを１勝１敗で迎えた巨人は１２日、中日３連戦の第３戦にベテランの田中将が今季５度目のマウンドにあがる。前所属の楽天時代も含めて田中のホームでの対セ・リーグの登板は通算２７登板１４勝７敗。対戦相手別の勝敗は以下の通り。神〇〇●〇〇●●ヤ―〇●〇――広〇〇●―Ｄ〇―〇●巨〇●〇中〇〇―（―は勝ち負けつかず）中日戦