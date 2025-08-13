パルファム ジバンシイ［LVMHフレグランスブランズ］は8月13日、「プリズム・リーブル・プレストパウダー」（7,480円）を発売します。■さまざまな肌トーンにあわせた5種類のカラー展開同商品は、一度の塗布で色づいた光を肌表面にぴたりと添わせ、メイクアップをしっかりと定着させつつ毛穴と色むらををふんわりぼかしてカバーする、4色のプレストパウダー。エモリエントマットテクノロジーにより肌に潤いを与え、透明感のある肌