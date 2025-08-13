ロックバンドLUNA SEAやX JAPANなどで活躍するギタリストSUGIZO（56）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。足の患部の不調や背骨の骨折により療養していたX JAPANのギタリストPATA（59）のライブ復帰を祝福した。PATAは5月、かねて患っていた足の患部の不調により、1998年に33歳で亡くなったX JAPANのギタリストhideさん（本名松本秀人）の追悼ライブに車椅子で出演。その後、新たに背骨を骨折していることが判明したとし、6月か