JR東日本高崎支社の名物となっているSL列車は2025年夏のシーズン初日にSLが故障し、途中駅で運休して出ばなをくじかれました。一部日程の代役として緊急登板したのは、なんと鉄道ファンから「死神」と恐れられている電気機関車でした。D51の故障は「操作ミス」と関係者JR東日本高崎支社の名物となっている蒸気機関車（SL）列車が、2025年の夏季運転初日となった7月19日に冷水を浴びました。SLのD51形498号機（1940年製）が故障し