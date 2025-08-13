ソラストが大幅反発している。１２日の取引終了後に上限を４４０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．７７％）、または１４億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は８月１３日から来年５月３１日までで、中期経営計画で掲げた持続的な成長のための、資本効率の向上と株主還元の充実を図る取り組みの一環として実施する。 同時に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上