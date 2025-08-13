ソフトマックスが反発している。１２日の取引終了後に発表した６月中間期単独決算が、売上高３８億４５００万円（前年同期比６５．０％増）、営業利益４億１８００万円（同２．３倍）、純利益３億５００万円（同２．２倍）となり、従来予想の営業利益２億５０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。 医療ＤＸ推進の流れを背景に、主力製品である電子カルテなど医療情報システムの新規導入案件や既存顧客の