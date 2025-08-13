ニトリは8月上旬に、「冷食シェフレンジ BK2G01」の販売を全国のニトリ店舗、および公式オンラインショップのニトリネットにて開始した。カラーはホワイト、ブラックの2色。価格は1万9900円。●加熱出力の変化と赤外線センサーの温度検知がポイント「冷食シェフレンジ」は、特許出願中の独自加熱プログラムを搭載し、出力を変化させる加熱コントロールと赤外線センサーの温度検知機によって、冷凍食品を加熱ムラを抑えて最適な