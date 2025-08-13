ＫＨネオケムは、８月４日に年初来高値３０５０円をつけたあと調整しているが、押し目は拾い場と考えたい。 同社はアルコール、エステル、ジオールなどの化学製品群をラインアップし、「基礎化学品」「機能性材料」「電子材料」の３つの事業領域を展開する化学メーカー。特に環境配慮型エアコンの冷媒に対応した冷凍機油原料では世界的に高シェアを有している。 ８月４日に発表した６月中間期