午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５５、値下がり銘柄数は５９３、変わらずは６９銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に精密機器、保険、電気機器、ゴム製品など。値下がりで目立つのは鉱業、食料、陸運など。 出所：MINKABU PRESS