愛知県あま市できょう、コンサートが開かれました。演奏されたのは、広島の原爆で被爆したピアノです。 【写真を見る】表面には痛ましい傷…広島で被爆したピアノ「弾いていくうちに音色がどんどん変わる｣ 原爆投下から80年 美しい音色で平和願う 美しい音色を奏でる一台のアップライトピアノ。よく見ると表面にはいくつもの痛ましい傷が。実はこのピアノ、80年前、広島に原爆が投下された時に、爆心地から約3キロの民家で