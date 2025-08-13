転職市場では「経験」ばかりが重視されがちだが、本当に大切なのは「能力」だ。「営業しかやったことがない…」と嘆く人も、じつはヒアリング力、プレゼン力、コミュ力、数字管理能力、行動力、調整力など、多彩な能力を身につけているものだ。誰でも実践できる、過去を正しく捉えるキャリア戦略とは？※本稿は、森数美保『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略 やりたいことがなくても選べる未来をつくる方法』（日本能