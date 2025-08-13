○ 巨人 5 − 0 中日 ●＜18回戦・東京ドーム＞12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた江本孟紀氏が、中日・チェイビスについて言及した。『5番・サード』で先発出場したチェイビスは0−0の初回一死満塁の第1打席、巨人先発・森田駿哉が1ボール1ストライクから投じた3球目のチェンジアップを打ちにいくも遊併。チェイビスは続く4回の第2打席は右飛、7回の第3打席は森田の前に3球三