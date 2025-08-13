住之江ボートの「大阪ダービー第４２回摂河泉競走」が１４日に開幕する。オール大阪で争われる恒例のお盆シリーズに挑む好調な若手レーサー・竹間隆晟（２４＝大阪支部１２９期）を直撃した。――大阪支部のお盆シリーズはＳＧ・１２Ｖの松井繁選手、１１Ｖの石野貴之選手をはじめそうそうたる実績のメンバーが揃う。意気込みは竹間正月、ＧＷ、お盆で行われるオール大阪は他のレース場で磨いてきたものを出すところだと思