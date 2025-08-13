住之江ボートの「大阪ダービー第４２回摂河泉競走」が１４日に開幕する。オール大阪で争われる恒例のお盆シリーズに挑む好調な若手レーサー・佃来紀（２４＝大阪支部１３２期）を直撃した。――オール大阪について佃本当にすごいメンバー。Ｂ級にもすごい人が揃っている。あのメンバーを相手に準優に乗れたら自信になります。手ごわいシリーズだけど、今は調子がいい。自分がどれだけできるのかを試せると思います。――