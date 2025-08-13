感染力が非常に強いはしかや新型コロナウイルスといった感染症の患者が増えています。お盆の時期は帰省や旅行で人の動きが活発になり、専門家によると「三密」状態になりやすいため、注意が必要です。それぞれの症状や対策をまとめました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「はしか増…お盆の感染症どう注意？」をテーマに解説します。■はしかの感染、去年は45人…今年は雨宮千華・日本テレビ社会部記者（厚生労働省担当）「お