ドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手と妻・マリアナさんが１２日（日本時間１３日）、インスタグラムに連名で投稿。マリアナさんが第２子を妊娠していることを発表した。お腹を出して向き合う夫婦ショットをアップし「ＫＩＫＩＴＯｃｏｍｉｎｇｓｏｏｎ！」とつづったキケ。２０２６年に誕生予定と見られ、ファンからは「おめでとう」「ママと赤ちゃんの健康な妊娠を祈っています」祝福のコメントが相次いだ。キケ夫妻