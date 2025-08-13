TRデータテクノロジーは、昨今急増しているホスピス型住宅※の開設傾向について、2025年1月に引き続き再調査を行った。 TRデータテクノロジー「ホスピス型住宅※の開設傾向」について TRデータテクノロジーは、昨今急増しているホスピス型住宅※の開設傾向について、2025年1月に引き続き再調査を行いました。結果は下記のとおりです。2025年8月1日には「福祉施設・高齢者住宅Data Base」の最新版をリリースしました。※