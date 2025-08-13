ローソンは、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに販売中。 今回は、「星屑昆布」をシーズニングとして使用した、ローソン「ポップコーン昆布しお味50g」を紹介します。 ローソン「ポップコーン昆布しお味50g」 発売日：2025年8