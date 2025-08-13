開催中の『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』で11日と12日、河合郁人と4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜出演の『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』が東京・EXシアター六本木で開催された。【写真】どういうこと…!?奇跡が連発した実験ラボ『河合郁人×ふぉ〜ゆ〜 ラボLIVE!!!!!』は、プライベートでも親交の深い河合郁人とふぉ〜ゆ〜が繰り広げる、笑いあり、衝撃あり、歌＆ダンスあり…と、さまざまな化学反応を楽し