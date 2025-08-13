リクルートが運営する「じゃらんニュース」は8月4日、「朝活」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年6月12日〜6月16日、47都道府県在住の20代〜50代1,083名を対象にインターネットで行われた。「じゃらん」ユニークな体験ができる朝活テーマランキング○1位「サップ・カヌー・カヤック体験」ユニークな体験ができる朝活1位は「サップ・カヌー・カヤック体験」が獲得した。朝の静けさの中、鳥の声や水の音に癒やさ