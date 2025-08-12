とちぎテレビ 国際化に向けたまちづくりを進めている佐野市で１２日、専門家などによる検討組織が「佐野市国際戦略の策定に向けた提言書」を、金子裕市長に提出しました。 佐野市は国際化を推進して、外国人との共生できるまちづくりを目指して、「佐野市国際戦略」の策定を進めています。策定に向けて２０２４年１２月に、専門家や有識者２５人で組織する「佐野市国際化推進戦略会議」を立ち上げ、７月まで１９回の会議を