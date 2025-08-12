とちぎテレビ 恐竜が陸上を支配した中生代に、海の中では「海竜」と呼ばれる巨大な爬虫類たちが生態系の頂点に君臨していました。その化石などを集めた特別展が、那須塩原市の博物館で開かれています。 那須塩原市の那須野が原博物館では、特別展「海の王者・海竜」が開かれています。今からおよそ２億５１９０万年前から６６００万年前までの中生代に、海竜と呼ばれる海の中で生きた魚竜や首長竜などの化石や複製の標本な