◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―上武大（１３日・ジャイアンツ球場）巨人は１３日、３軍が上武大と行うプロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。浅野翔吾外野手は、「１番・ＤＨ」で右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折から復帰後２戦目に臨む。実戦復帰した１１日の日大戦では、５回１死二塁の第３打席で左翼の防球ネットに直撃する２ランを放っており、２戦連発が期待される。先発は育成の森本哲星投手で、亀田啓太捕手と