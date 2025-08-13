◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。試合前、取材に応じたロバーツ監督は、救援右腕のブロック・スチュワート投手を右肩の炎症で負傷者リスト（ＩＬ）入りすることを発表した。ロバーツ監督は「肩に少し炎症があります。私としては、