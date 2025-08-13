アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24歳）が、8月7日に放送された情報番組「てれまさ」（NHK仙台）に出演。“10年くらい気になっていること”を語った。今回、宮城出身の久保がずっと気になっていることとして、「学生時代、小学校も中学校も『起立、注目、よろしくお願いします』っていうあいさつだったんですよ。それを最近、東京に出て、乃木坂のメンバーに話したら『なんだそれは？ そんな県はない』って言われて。ほか