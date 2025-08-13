少子高齢化が進む今、ひとり暮らしの高齢者が増えています。近所づきあいの中で「身寄りがいない」と聞くこともあるかもしれません。そうした場合、亡くなった後の財産はどうなるのか、気になる人もいるでしょう。 この記事では、法定相続人がいないケースで財産がどう扱われるのか、また、事前にできる備えについて解説します。 相続人がいない場合、財産はどうなる？ 民法第959条には、法定相続人が存在せず