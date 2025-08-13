JR九州によると、13日午前9時現在、大雨による運転見合わせ区間は次の通り。＜大雨による運転見合わせ＞鹿児島線（上下線）荒尾〜玉名。玉名から熊本間については、本数を減らして運転。肥薩線（上下線）吉松〜隼人。8/7の大雨により一部区間で災害が発生。始発列車より終日、運行を取り止め。日豊線（上下線）西都城〜鹿児島。西都城〜鹿児島間は始発列車より終日、運行を取り止め。＜特急列車の運休＞きりしま号（全列車・