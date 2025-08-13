80年前の8月11日、福岡県久留米市の中心市街地の約7割が被災したとされる久留米空襲。直接の体験者が減少する中、写真などの資料や動画を通じて伝える平和資料展「8・11久留米空襲を語りつなぐ」（同市など主催、西日本新聞社後援）が同市六ツ門町の市立六ツ門図書館展示コーナーで開かれている。9月7日まで。米軍機による空撮写真が、縦2メートル・横3メートルほどに引き延ばされている。焼夷（しょうい）弾が投下されている