終戦の1週間前、敵機と交戦中に命を落とした旧海軍一等飛行兵曹の久世龍郎さん＝当時18歳、三重県出身＝の慰霊祭が8日、墜落現場近くに立つ福岡県飯塚市鯰田の慰霊碑前であり、約30人が参列した。久世さんは1945年8月8日、北九州地方に爆撃に向かう米軍編隊を迎撃するため、長崎県の大村基地から戦闘機「紫電改（しでんかい）」で出撃。飯塚市上空で米軍機に撃墜され、亡くなった。慰霊碑は73年に建立された。慰霊祭は自衛隊