長崎原爆の被爆者で長年平和活動に取り組んできた城台美弥子さん（86）＝長崎市＝の講話が15日午前10時から、福岡県久留米市諏訪野町のえーるピア久留米で行われる。世界で核の脅威が高まり、国内でも核武装論を唱える政治家が現れる中、終戦の日に「被爆国としての原点を見つめ直したい」と宗教者らが企画した。城台さんは6歳で被爆し、小学校教諭として平和教育に尽力。退職後は被爆講話を続けてきた。2014年8月9日の平和祈