子どもたちが岩場から飛び込み、水しぶきを上げた。2キロにわたり美しい渓谷が続く福岡県宮若市宮田の千石峡。公園やキャンプ場などが点在し、この夏も、市内外から多くの人がマイナスイオンを浴びに訪れている。管理人の川越由隆さん（58）によると、手つかずの自然を体感できるのが魅力。浮輪で川の流れに身を任せたり、水中眼鏡で生き物を探したり。夏休み真っ盛りの子どもの歓声が川辺を包む。6日に祖母やいとこと訪れた