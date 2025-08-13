敗戦直前に210人余りの命を奪った久留米空襲から80年となった11日、福岡県久留米市の小頭町公園の慰霊碑前で慰霊式が営まれた。遺族10人を含む64人が参列。犠牲者を悼み、不戦への誓いを新たにした。久留米空襲は1945年8月11日午前10時15分ごろ、市上空に米軍機が飛来して20分以上にわたり焼夷（しょうい）弾を投下。市中心部を焼き尽くした。慰霊碑が建てられた52年に慰霊式が始まり、現在は市社会福祉協議会が主催している。