大人の代わりに家族の家事や介護を日常的に担う若者「ヤングケアラー」を支援するため、福岡県は今月からオンライン相談会を始める。第1回は23日午後7時〜9時。インターネット上の仮想空間「メタバース」を活用し、勉強や進学、交友関係、就職などの悩みを共有する。対象は県内在住の15〜39歳のヤングケアラー当事者や経験者。無料。ヤングケアラーは過度な負担で孤立して学業や生活にも支障が生じ、人生設計への影響も懸念さ