読書感想画の表現方法や発想力を学ぶワークショップが、福岡市博多区の博多リバレインモールにある「アイスタジオ福岡」で開かれた。約30人の小学生が参加し、創作を楽しんだ。2日に行われ、福岡教育大の松久公嗣教授が講師を務めた。凹凸のある物体の上に紙を置き、その上からクレヨンなどでこすって模様を描く「フロッタージュ」と呼ばれる技法を紹介。参加者はさまざまな模様を組み合わせ、独創的な表現の創造に挑戦してい