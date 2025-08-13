ラス恋は8月4日、「夏のデート」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年7月11日〜17日、40代〜70代の男女1,133名を対象にインターネットで行われた。○この夏、中高年は「ときめく恋」がしたいこの夏、「こんな恋してみたい」という理想の恋について、最も多くの支持を集めたのは、「手をつないで歩くだけで嬉しい、ときめきをもう一度感じられる恋(239pt)」だった。「体調や生活を気づかい合える、安心感のある恋(165pt)