北九州市小倉北区の老舗日本茶販売店「辻利茶舗」は、英国や中国など同社の海外店舗で働く外国人従業員15人ほどを小倉北区に招き、抹茶の特徴やたて方を教える研修会を開いた。世界的な「抹茶ブーム」を背景に、現地スタッフに知識を身に付けてもらうことで、海外事業を強化する狙いがある。同社は2010年に台湾に海外初進出し、現在は日本を含め九つの国・地域で事業を展開。今年10月にはフランス・パリにも出店を予定している