サッカーJ3ギラヴァンツ北九州のマスコットキャラクター「ギラン」の焼き印があしらわれた「いづつや饅頭（まんじゅう）」が15〜17日、小倉北区の小倉井筒屋で、期間限定で販売される。ギラヴァンツは16日にホームのミクニワールドスタジアム北九州（同区）で行われる奈良戦に合わせ、夏の恒例イベント「ギラヴァンツサマーフェスティバル（ギラフェス）」を開催予定。クラブはギラフェスを「街中から盛り上げる」（関係者）た